Irak’ın Gündeminden (23.10.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 442164’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3899 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 442164’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 47 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 2816 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 20197 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3899 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 188 vaka, Bağdat/Resafe 526 vaka, Bağdat/Kerh 542 vaka, Tıb şehri 63 vaka, Meysan muhafazası 125 vaka, Babil muhafazası 82 vaka, Erbil muhafazası 424 vaka, Necef muhafazası 35 vaka, Süleymaniye muhafazası 421 vaka, Kerbela muhafazası 27 vaka, Vasit muhafazası 170 vaka, Tamim muhafazası 170 vaka, Ninova muhafazası 309 vaka, Zi Kar muhafazası 44 vaka, Diyala muhafazası 149 vaka, Enbar muhafazası 48 vaka, Kadisiye muhafazası 56 vaka, Salahuddin muhafazası 152 vaka, Müsenna muhafazası 55 vaka ve Duhok muhafazası 463 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 2,665,530’a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 47 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2816 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 442164, hayatını kaybedenleri sayısı 10465, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 371826’ya ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

İşkenceye Maruz Kalan Mahkum Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde hükümetin Et-Taci hapishanesinde maruz kaldığı işkence sonucunda bir mahkumun hayatını kaybettiği Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi tarafından doğrulandı.

Haber ajanslarının Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi’ne dayandırdığı habere göre Enbar muhafazasının en büyük şehri Felluce halkından olan Beşşar Halid Ali Ec-Cemili adlı tutuklu, Et-Taci hapishanesinde gördüğü ağır işkence sonucunda hayatını kaybetti.

Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada söz konusu Beşşar Halid Ali Ec-Cemili adlı mahkumun muhbirin ihbarıyla tutuklandığı, 15 sene alan mahkumun 3 yıldır mahkum olduğu ifade edildi.

Başta Zi Kar muhafazasının merkezi Nasiriye şehrindeki Nasiriye Merkez Hapishanesi olmak üzere hükümet hapishanelerinde sık sık işkenceye maruz kalan veya tıbbi ihmale uğrayan mahkumların hayatını kaybetmesine tanık olunduğu biliniyor.

Ramadi Şehrinin Ortasında Patlama: 1 Sivil Yaralandı

Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinin ortasında patlayıcı yüklü bir aracın dün akşam saatlerinde infilak etmesi sonucunda sivillerden 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Ramadi şehrinin ortasında 5 Km ve Elbu Ziyab mıntıkaları arasındaki ana yoldaki Elbu Hays köprüsü altında patlayıcı yüklü bir araç dün akşam saatlerinde infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Ordu Kuvvetleri Hedef Alındı: 2 Kişi Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda biri subay 2 ordu kuvvetinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete balı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazası çevresinde Tevekkül köyü yakınlarındaki bir yola tuzaklanan bomba bugün sabah saatlerinde hükümet ordusunun devriye aracı yakınlarından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda biri subay 2 ordu kuvvetinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazası yakınlarında Hilvan yolunda sivil bir araca kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 2 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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